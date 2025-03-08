Рид Буше: «Овечкин – лучший голеадор за всю историю хоккея. Надеюсь, он побьет рекорд уже в этом году»
Рид Буше назвал Александра Овечкина лучшим снайпером в истории хоккея.
31-летний форвард «Авангарда» выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Ванкувер» с 2013 по 2018 год.
«Мое мнение, он лучший голеадор за всю историю хоккея. Александр это доказывает, надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году.
Я не очень хорошо помню матчи против него – это было давно, всего пару раз.
Это был классный опыт, но он был недостаточным, чтобы я вспомнил что-то конкретное», – сказал Рид Буше.
Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости