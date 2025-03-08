Рид Буше: «Овечкин – лучший голеадор за всю историю хоккея. Надеюсь, он побьет рекорд уже в этом году»

Рид Буше назвал Александра Овечкина лучшим снайпером в истории хоккея.

31-летний форвард «Авангарда » выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Ванкувер» с 2013 по 2018 год.

«Мое мнение, он лучший голеадор за всю историю хоккея. Александр это доказывает, надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году.

Я не очень хорошо помню матчи против него – это было давно, всего пару раз.

Это был классный опыт, но он был недостаточным, чтобы я вспомнил что-то конкретное», – сказал Рид Буше .

Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»