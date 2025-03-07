Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Кубок Стэнли для Александра так же важен. Руководство «Вашингтона» готовится к плей-офф, команда выглядит солидно»

Вячеслав Фетисов оценил стратегию изменений в «Вашингтоне» в этом сезоне.

Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).

«Победить с командой в Кубке Стэнли для Александра Овечкина так же важно, как стать первым и единственным в истории Национальной хоккейной лиги. Сезон в НХЛ длинный, все проведут по 82 игры, и спады есть у любой команды.

Руководство «Вашингтона » уже готовится к плей-офф сезона и проводит определенную стратегию. В целом команда выглядит очень солидно на протяжении всего сезона, и это является хорошей предпосылкой для успешной игры в матчах за Кубок Стэнли .



Заметна четкая стратегия развития команды – это и постепенное проведение смены поколений игроков, и находка правильных решений, и приобретение в ходе обменов нужных игроков», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.