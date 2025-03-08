Сергей Самсонов об Овечкине: «Сумасшедшее движение. Что он делает в свои годы – феноменально. Александр забивает по-разному, не только стоит в большинстве»

Сергей Самсонов высказался об уровне физподготовки Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне на его счету 49 (32+17) очков в 47 матчах.

«Это движение, которое Александр делает сейчас, стоит назвать сумасшедшим. Об этом говорят все мои знакомые и даже люди, которые пристально за хоккеем не смотрят.

Что он делает в свои годы – это феноменально. По моему мнению, когда команда хорошо играет, это тоже дает какую-то энергию. Одно другому не мешает.

Александр забивает голы по-разному. Он не только стоит в большинстве: недавний гол в ворота «Рейнджерс» он забил, находясь под воротами и сыграв на опережение.

По 25 минут в матче он не сможет играть, но он найдет свои моменты, когда сможет вытащить из них все возможное. Надеюсь, что он побьет рекорд в этом сезоне», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .

Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»