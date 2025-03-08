Дубас о «Питтсбурге»: «Сделаем все возможное, чтобы у возрастных игроков был последний шанс или несколько. Не сомневаюсь в этих парнях, мы каждый день будем искать варианты»
Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции, отставая на 9 очков от зоны плей-офф. У «Пингвинс» будет 12 выборов на драфте в этом году.
«Если появится возможность использовать накопленный нами избыточный капитал, будь то пространство под потолком или драфт-пики, мы без колебаний сделаем это. Каждый день будем искать варианты, которые помогут команде двигаться вперед.
Если подходящих не найдется, мы вместе с персоналом будем прорабатывать выбор на драфте, чтобы убедиться, что мы привлекли лучших молодых талантов, каких только можем.
Что касается возрастных игроков, могу только пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы у них был последний шанс. Или несколько, в зависимости от того, как долго они будут играть.
Я не сомневаюсь в этих парнях», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.
«Вашингтон» выменял Бовилье у «Питтсбурга», отдав выбор во 2-м раунде драфта. У форварда 13+7 в 63 играх в сезоне
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