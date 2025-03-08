«Питтсбург» выменял Дьюара и Тимминса у «Торонто», отдав выбор в 5-м раунде драфта

«Питтсбург» выменял Коннора Дьюара и Конора Тимминса у «Торонто».

Сделка состоялась перед дедлайном.

«Лифс» получили в сделке выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2025.

У 25-летнего форварда Дьюара летом истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 1,18 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом. В 31 матче в текущем сезоне на счету игрока 3 (0+3) очка.

У 26-летнего защитника Тимминса летом истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 1,1 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом. В 51 матче в текущем сезоне на счету игрока 8 (2+6) очков при полезности «+2».