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«Питтсбург» выменял Дьюара и Тимминса у «Торонто», отдав выбор в 5-м раунде драфта

«Питтсбург» выменял Коннора Дьюара и Конора Тимминса у «Торонто».

Сделка состоялась перед дедлайном. 

«Лифс» получили в сделке выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2025. 

У 25-летнего форварда Дьюара летом истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 1,18 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом. В 31 матче в текущем сезоне на счету игрока 3 (0+3) очка. 

У 26-летнего защитника Тимминса летом истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 1,1 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом. В 51 матче в текущем сезоне на счету игрока 8 (2+6) очков при полезности «+2». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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