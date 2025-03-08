«Питтсбург» продлил контракт с защитником Ши на год и 900 тысяч долларов
«Питтсбург» продлил защитника Райана Ши на год и 900 тысяч долларов.
Новый контракт 28-летнего игрока будет действовать в сезоне-2025/26.
В текущем сезоне (своем втором в НХЛ) Ши провел за «Пингвинс» 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 16:26.
По текущему соглашению его зарплата составляет 775 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости