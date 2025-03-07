«Вашингтон» выменял Бовилье у «Питтсбурга», отдав выбор во 2-м раунде драфта. У форварда 13+7 в 63 играх в сезоне

«Вашингтон» выменял форварда Энтони Бовилье у «Питтсбурга».

«Пингвинс» получили в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 (собственный пик «Кэпиталс»).

Контракт 27-летнего форварда с кэпхитом 1,25 миллиона долларов истекает после завершения текущего сезона. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В 63 матчах за «Пингвинс» в регулярном чемпионате Бовилье набрал 20 (13+7) баллов при полезности «минус 1». Всего в регулярках лиги у него 613 игр и 266 (129+137) очков.

В плей-офф – 55 игр и 31 (16+15) очко.

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