«Питтсбург» обменял Глэсса в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта

«Питтсбург» обменял Коди Глэсса в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта.

25-летний игрок перешел в «Пингвинс» в августе прошлого года из «Нэшвилла». Пенсильванцы получили от «Предаторс» выборы в 3-м и 6-м раунде драфта, отдав взамен игрока из ECHL.

В текущем сезоне Глэсс провел в регулярном чемпионате НХЛ 51 матч и набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 9».

Его контракт с кэпхитом 2,5 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом нападающий может стать ограниченно свободным агентом.