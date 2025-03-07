«Питтсбург» обменял Глэсса в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта
«Питтсбург» обменял Коди Глэсса в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта.
25-летний игрок перешел в «Пингвинс» в августе прошлого года из «Нэшвилла». Пенсильванцы получили от «Предаторс» выборы в 3-м и 6-м раунде драфта, отдав взамен игрока из ECHL.
В текущем сезоне Глэсс провел в регулярном чемпионате НХЛ 51 матч и набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 9».
Его контракт с кэпхитом 2,5 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом нападающий может стать ограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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