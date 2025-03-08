Ротенберг поздравил женщин с 8 марта: «Праздник приходит с весенним настроением и напоминает, что вы – наше вдохновение, опора и гордость»

Роман Ротенберг поздравил женщин с Международным женским днем.

«Дорогие женщины, милые дамы, прекрасные болельщицы — все, кто делает этот мир ярче и теплее, поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот праздник приходит вместе с весенним настроением и напоминает, что вы – наше вдохновение, опора и гордость. Каждая ваша улыбка, каждое слово поддержки наполняют нас силой и верой в себя. Вы умеете быть разными: нежными и сильными, заботливыми и решительными, мечтательными и мудрыми. Именно в этом ваша уникальность, именно поэтому вы – главное украшение нашей жизни.

Пусть этот праздник станет для вас началом чего-то прекрасного. Пусть жизнь наполнится яркими моментами и счастливыми событиями.

Особенно хочется поблагодарить наших болельщиц. Тех, кто поддерживает нас на стадионах и встречает дома после матчей. Вы мотивируете нас двигаться вперед и никогда не опускать руки. Дорогие бабушки, мамы, сестры, жены и дочери – огромное спасибо, что вы есть. За вашу поддержку и любовь. Мы играем для вас, мы побеждаем для вас, мы стараемся быть лучше ради вас.

С 8 Марта! 🌸», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.

Ротенберг все время кого-то поздравляет: соперников, чиновников и всю страну. Вот календарь его праздников