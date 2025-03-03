Ротенберг о песне «Седая ночь» на «Минск-Арене»: «Почему нет, вся арена поет в унисон – тогда команда окрыляется и побеждает. Даже СКА может брать пример»

Роман Ротенберг оценил выбор музыки на «Минск-Арене».

СКА проиграли минскому «Динамо » со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– С вашего позволения вопрос немножечко не по игре. Вы известны как любитель классической советской музыки. На «Минск-Арене» есть традиция победно исполнять «Седую ночь». Если убрать клубные притязания, насколько для вас это ценно?

– Затронули вы тему музыки… Хочу сказать, что приятнее всего на выезде играть на арене в Минске. При всем уважении к другим городам. Здесь очень серьезно подходят ко всем деталям.

Выбор музыки, поддержка болельщиков, работа заводилы на арене – можно взять пример с этого парня. Не знаю его имени, но как он заводит арену… И делает это правильно, не грузит свою команду! Выбор музыки – часть этого события.

Когда весь стадион поет, можно выбрать любую песню. Выбрали «Седую ночь» – почему нет. Если вся арена поет. Главное, что все в унисон. Надо же играть в унисон, и чтоб вся арена пела в унисон – тогда вся команда окрыляется и побеждает.

Могу только сказать, что это очень серьезный подход, уровень, многим командам нужно взять пример. Даже нам! Мы всегда берем на вооружение, изучаем другие клубы во многих каких-то деталях – не хочу говорить, в каких. Но мы можем взять пример с коллег, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Благодарен СКА, «Газпрому» и лично Миллеру за доверие. Самая трудная работа в хоккее – тренером. Сколько бог даст, столько буду трудиться и делать все для победы»