«Бостон» готов обменять Маршанда. «Брюинс» просят пик 1-го раунда и молодого игрока уровня НХЛ (The Fourth Period)
«Бостон» готов обменять Брэда Маршанда.
Как сообщает The Fourth Period со ссылкой на несколько источников, клуб хочет получить пик 1-го раунда и молодого игрока уровня НХЛ за 36-летнего форварда.
Отмечается, что «Брюинс» и Маршанд обсуждали продление контракта на протяжении всего сезона и наметили несколько вариантов, включая продление на три года. Стороны собираются продолжить переговоры, если обмен не состоится.
Срок действующего соглашения нападающего истекает в 2025 году. В текущем сезоне Маршанд провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (21+26) очков.
Маршанд об истекающем контракте: «Планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось»
Маршанд выбыл минимум на неделю из-за травмы. «Бостон» вряд ли обменяет форварда до дедлайна
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости