«Бостон» готов обменять Маршанда. «Брюинс» просят пик 1-го раунда и молодого игрока уровня НХЛ (The Fourth Period)

«Бостон» готов обменять Брэда Маршанда.

Как сообщает The Fourth Period со ссылкой на несколько источников, клуб хочет получить пик 1-го раунда и молодого игрока уровня НХЛ за 36-летнего форварда.

Отмечается, что «Брюинс » и Маршанд обсуждали продление контракта на протяжении всего сезона и наметили несколько вариантов, включая продление на три года. Стороны собираются продолжить переговоры, если обмен не состоится.

Срок действующего соглашения нападающего истекает в 2025 году. В текущем сезоне Маршанд провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (21+26) очков.

Маршанд об истекающем контракте: «Планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось»

Маршанд выбыл минимум на неделю из-за травмы. «Бостон» вряд ли обменяет форварда до дедлайна