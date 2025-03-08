Форвард «Эдмонтона» Кэйн не сыграет в регулярке-2024/25
«Эдмонтон» опубликовал заявление относительно статуса форварда.
Напомним, в сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота. 10 января стало известно, что Эвандер Кэйн перенес операцию на колене.
Нападающий еще не играл в нынешнем сезоне.
«После дополнительных консультаций с медицинским персоналом команды было установлено, что нападающий Эвандер Кэйн не будет готов вернуться в строй до конца регулярного чемпионата-2024/25. Он останется в долгосрочном списке травмированных.
В сентябре прошлого года Кэйн успешно перенес операцию на брюшной полости. Его реабилитация продолжается в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», – говорится в сообщении «Ойлерс».
В прошлом сезоне игрок набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.
Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 млн долларов в год.
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