Форвард «Эдмонтона» Кэйн не сыграет в регулярке-2024/25

Эвандер Кэйн не сыграет в регулярном чемпионате-2024/25.

«Эдмонтон» опубликовал заявление относительно статуса форварда.

Напомним, в сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота. 10 января стало известно, что Эвандер Кэйн перенес операцию на колене .

Нападающий еще не играл в нынешнем сезоне.

«После дополнительных консультаций с медицинским персоналом команды было установлено, что нападающий Эвандер Кэйн не будет готов вернуться в строй до конца регулярного чемпионата-2024/25. Он останется в долгосрочном списке травмированных.

В сентябре прошлого года Кэйн успешно перенес операцию на брюшной полости. Его реабилитация продолжается в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», – говорится в сообщении «Ойлерс».

В прошлом сезоне игрок набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.

Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 млн долларов в год.