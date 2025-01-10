Форвард «Эдмонтона» Кэйн перенес операцию на колене. Он еще не играл в этом сезоне

Нападающий Эвандер Кэйн перенес операцию на колене.

«Эдмонтон » опубликовал заявление относительно статуса форварда.

Напомним, в сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота. Нападающий еще не играл в нынешнем сезоне.

«Форвард «Ойлерс» Эвандер Кэйн успешно перенес операцию на колене в четверг в Эдмонтоне. Ожидается, что ему потребуется от четырех до восьми недель на восстановление.

Хотя эта процедура не связана с операцией на брюшной полости, которую он перенес в сентябре, она потребует приостановки его текущего графика реабилитации для восстановления после операции, которая состоялась в четверг.

Его реабилитация продолжится в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», – говорится в сообщении «Ойлерс».

В прошлом сезоне игрок набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.

Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 млн долларов в год.