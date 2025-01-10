Форвард «Эдмонтона» Кэйн перенес операцию на колене. Он еще не играл в этом сезоне
«Эдмонтон» опубликовал заявление относительно статуса форварда.
Напомним, в сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота. Нападающий еще не играл в нынешнем сезоне.
«Форвард «Ойлерс» Эвандер Кэйн успешно перенес операцию на колене в четверг в Эдмонтоне. Ожидается, что ему потребуется от четырех до восьми недель на восстановление.
Хотя эта процедура не связана с операцией на брюшной полости, которую он перенес в сентябре, она потребует приостановки его текущего графика реабилитации для восстановления после операции, которая состоялась в четверг.
Его реабилитация продолжится в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», – говорится в сообщении «Ойлерс».
В прошлом сезоне игрок набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.
Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 млн долларов в год.
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