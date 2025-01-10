Генменеджер «Эдмонтона» не назвал сроки восстановления Эвандера Кэйна. Форвард перенес операцию в сентябре
Стэн Боумэн не предоставил новых данных о восстановлении Эвандера Кэйна.
В сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота.
«У меня сейчас нет никаких новых новостей. Эвандер проходит реабилитацию.
Мне нечего сказать нового относительно сроков восстановления», – сказал генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн.
В прошлом сезоне он набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.
Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 миллиона долларов в год.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем