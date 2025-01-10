Генменеджер «Эдмонтона» не назвал сроки восстановления Эвандера Кэйна. Форвард перенес операцию в сентябре

Стэн Боумэн не предоставил новых данных о восстановлении Эвандера Кэйна.

В сентябре 2024 года хоккеист перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота.

«У меня сейчас нет никаких новых новостей. Эвандер проходит реабилитацию.

Мне нечего сказать нового относительно сроков восстановления», – сказал генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн .

В прошлом сезоне он набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.

Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 миллиона долларов в год.