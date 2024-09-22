Форвард «Эдмонтона» Кэйн перенес операцию. Он выбыл до января-февраля, скорее всего
Форвард Эвандер Кэйн, скорее всего, не вернется в состав «Эдмонтона» в 2024 году.
Ожидается, что нападающий не сможет вернуться до января или февраля, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В пятницу Эвандер Кэйн перенес операцию из-за порванных приводящих мышц бедра, двух грыж и двух порванных мышц живота.
Напомним, 33-летний нападающий не смог завершить прошлый сезон, сыграв в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» лишь в первых двух матчах.
В прошлом сезоне он набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.
Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 миллиона долларов в год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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