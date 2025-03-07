Джонстон продлил контракт с «Далласом» на 5 лет. Кэпхит – 8,4 млн долларов (TSN)

Нападающий Уайтт Джонстон подписал новый контракт с «Далласом».

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 8,4 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Уайтт Джонстон провел 62 игры и набрал 59 (23+36) баллов.

Летом он мог стать ограниченно свободным агентом.