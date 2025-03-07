Джонстон продлил контракт с «Далласом» на 5 лет. Кэпхит – 8,4 млн долларов (TSN)
Нападающий Уайтт Джонстон подписал новый контракт с «Далласом».
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 8,4 млн долларов в год в среднем.
В сезоне-2024/25 Уайтт Джонстон провел 62 игры и набрал 59 (23+36) баллов.
Летом он мог стать ограниченно свободным агентом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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