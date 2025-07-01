Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарен российским болельщикам за их любовь. Чувствовал, что за меня болеют и молятся»
Сергей Бобровский поблагодарил российских болельщиков за поддержку.
36-летний голкипер выиграл второй Кубок Стэнли подряд в составе «Флориды».
– На чемпионский парад вы опять вышли с российским флагом. Насколько для вас это важно?
– Я всегда благодарен российским болельщикам за их любовь! Как и в прошлом году, я чувствовал, что за меня болеют, что за меня молятся. После победы получил много звонков и сообщений. Не всем удалось ответить.
Пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за поздравления и поддержку! – сказал Сергей Бобровский.
Бобровский про день с Кубком Стэнли: «В идеале было бы круто привезти его в родной Новокузнецк, собрать всех там»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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