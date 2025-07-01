Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарен российским болельщикам за их любовь. Чувствовал, что за меня болеют и молятся»

Сергей Бобровский поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

36-летний голкипер выиграл второй Кубок Стэнли подряд в составе «Флориды ».

– На чемпионский парад вы опять вышли с российским флагом. Насколько для вас это важно?

– Я всегда благодарен российским болельщикам за их любовь! Как и в прошлом году, я чувствовал, что за меня болеют, что за меня молятся. После победы получил много звонков и сообщений. Не всем удалось ответить.

Пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за поздравления и поддержку! – сказал Сергей Бобровский .

Бобровский про день с Кубком Стэнли: «В идеале было бы круто привезти его в родной Новокузнецк, собрать всех там»