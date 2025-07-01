Генменеджер «Миннесоты» о Тарасенко: «У него хороший послужной список. Самое главное – опыт побед в Кубке Стэнли. У нас в раздевалке не так много победителей»

Генменджер «Миннесоты» высказался о приходе в команду Владимира Тарасенко.

33-летний форвард стал игроком «Уайлд» в результате обмена с «Детройтом» на будущую компенсацию.

«Что нас заинтересовало? У него хороший послужной список – победы, заброшенные шайбы.

Это опытный игрок, довольно габаритный. Ему нужно начать все заново. Сумма его контракта нас устроила.

Самое главное – опыт побед в Кубке Стэнли. Если ты через это не прошел, то не представляешь, что это такое.

Возможность поделиться своими историями, своим опытом в нашей раздевалке, где не так много победителей, это нечто новое для него. Он может помочь нашим ребятам», – сказал Билл Герин .

Напомним, что Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл трофей с «Сент-Луисом» в 2019 году и с «Флоридой» в 2024-м.