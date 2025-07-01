Генменеджер «Миннесоты» о Тарасенко: «У него хороший послужной список. Самое главное – опыт побед в Кубке Стэнли. У нас в раздевалке не так много победителей»
Генменджер «Миннесоты» высказался о приходе в команду Владимира Тарасенко.
33-летний форвард стал игроком «Уайлд» в результате обмена с «Детройтом» на будущую компенсацию.
«Что нас заинтересовало? У него хороший послужной список – победы, заброшенные шайбы.
Это опытный игрок, довольно габаритный. Ему нужно начать все заново. Сумма его контракта нас устроила.
Самое главное – опыт побед в Кубке Стэнли. Если ты через это не прошел, то не представляешь, что это такое.
Возможность поделиться своими историями, своим опытом в нашей раздевалке, где не так много победителей, это нечто новое для него. Он может помочь нашим ребятам», – сказал Билл Герин.
Напомним, что Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл трофей с «Сент-Луисом» в 2019 году и с «Флоридой» в 2024-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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