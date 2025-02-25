Малкин – самый недооцененный игрок за 25 лет по мнению Трочека. Дацюка выбрали Карлсон, Пинто и Джонстон

Винсент Трочек назвал Евгения Малкина самым недооцененным игроком за 25 лет.

Игроки НХЛ ответили на вопрос о том, кто является самым недооцененным хоккеистом за последние 25 лет.

Форвард «Рейнджерс » Винсент Трочек назвал нападающего «Питтсбурга » Евгения Малкина .

«Он один из лучших игроков в истории. Но еще и все время выступает за одну команду», – сказал Трочек.

Защитник «Вашингтона » Джон Карлсон , форвард «Оттавы» Шэйн Пинто и 21-летний нападающий «Далласа » Уайтт Джонстон выбрали Павла Дацюка.

Защитник «Ванкувера » Куинн Хьюз считает самым недооцененным Кита Ткачака. Ник Сузуки из «Монреаля » выбрал Патриса Бержерона . Форварда «Далласа » Роопе Хинтц назвал Джонатана Тэйвса.