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Малкин – самый недооцененный игрок за 25 лет по мнению Трочека. Дацюка выбрали Карлсон, Пинто и Джонстон

Винсент Трочек назвал Евгения Малкина самым недооцененным игроком за 25 лет.

Игроки НХЛ ответили на вопрос о том, кто является самым недооцененным хоккеистом за последние 25 лет.

Форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек назвал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина

«Он один из лучших игроков в истории. Но еще и все время выступает за одну команду», – сказал Трочек. 

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, форвард «Оттавы» Шэйн Пинто и 21-летний нападающий «Далласа» Уайтт Джонстон выбрали Павла Дацюка. 

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз считает самым недооцененным Кита Ткачака. Ник Сузуки из «Монреаля» выбрал Патриса Бержерона. Форварда «Далласа» Роопе Хинтц назвал Джонатана Тэйвса. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть НХЛ
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