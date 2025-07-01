Дмитрий Рябыкин: «Вратарская линия «Авангарда» – самая глубокая в КХЛ. Клуб может и трех вратарей потянуть по финансам»
– На мой взгляд, «Авангард» на старте прошлого сезона попал, скажем так, в психологическую яму. Во многом из-за того, что была проблема с вратарями – травма Бердина, текучка в линии.
Когда есть волнение в воротах, оно неизбежно передается вверх – по всем линиям.
– Сейчас у Омска все в порядке с вратарями?
– «Авангард» по ходу прошлого сезона поменял состав на 60 процентов, а нынешним летом – еще процентов на тридцать. Видимо, клуб очень уверенно себя чувствует по финансам, одна компенсация за Рашевского чего стоит.
Думаю, сейчас вратарская линия «Авангарда» Серебряков – Бердин – Мишуров – самая глубокая в КХЛ. Скорее всего в нынешней ситуации Омск будет искать обмен одного из голкиперов – условно Бердина.
– Найдет?
– Однозначно. В КХЛ есть большая проблема с вратарями, поэтому вариантов будет много.
Хотя в последние месяцы «Авангард» показывает, что в кадровом плане способен потянуть любого – в том числе трех вратарей. Не удивлюсь и этому варианту, – сказал бывший тренер омского клуба Дмитрий Рябыкин.
Рябыкин о Кузнецове в НХЛ: «Он будет востребован за океаном – за 1-2 миллиона долларов. Казалось, что в КХЛ у него слишком много эмоций уходит впустую»