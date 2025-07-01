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Дмитрий Рябыкин: «Вратарская линия «Авангарда» – самая глубокая в КХЛ. Клуб может и трех вратарей потянуть по финансам»

Дмитрий Рябыкин считает вратарей «Авангарда» сильнейшими в КХЛ.

– На мой взгляд, «Авангард» на старте прошлого сезона попал, скажем так, в психологическую яму. Во многом из-за того, что была проблема с вратарями – травма Бердина, текучка в линии.

Когда есть волнение в воротах, оно неизбежно передается вверх – по всем линиям.

– Сейчас у Омска все в порядке с вратарями?

– «Авангард» по ходу прошлого сезона поменял состав на 60 процентов, а нынешним летом – еще процентов на тридцать. Видимо, клуб очень уверенно себя чувствует по финансам, одна компенсация за Рашевского чего стоит.

Думаю, сейчас вратарская линия «Авангарда» Серебряков – Бердин – Мишуров – самая глубокая в КХЛ. Скорее всего в нынешней ситуации Омск будет искать обмен одного из голкиперов – условно Бердина.

– Найдет?

– Однозначно. В КХЛ есть большая проблема с вратарями, поэтому вариантов будет много.

Хотя в последние месяцы «Авангард» показывает, что в кадровом плане способен потянуть любого – в том числе трех вратарей. Не удивлюсь и этому варианту, – сказал бывший тренер омского клуба Дмитрий Рябыкин.

Рябыкин о Кузнецове в НХЛ: «Он будет востребован за океаном – за 1-2 миллиона долларов. Казалось, что в КХЛ у него слишком много эмоций уходит впустую»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoДмитрий Рябыкин
logoАндрей Мишуров
logoМихаил Бердин
logoНикита Серебряков
logoКХЛ
logoАвангард
logoДмитрий Рашевский
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