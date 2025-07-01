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Неизвестный устроил пожар на территории Ледового, возбуждено уголовное дело о теракте. СКА планирует провести сезон на этой арене (Sport Baza)

На территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге произошел пожар.

По данным Sport Baza, инцидент произошел в ночь на 12 июня. Неизвестный пробрался на территорию Ледового дворца, отогнул листы обшивки газовой котельной и поджег утеплитель.

Спустя несколько минут там разгорелся пожар, который вскоре был потушен. Поджигателя задержать не удалось, его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело о теракте.

О размерах ущерба или последствиях пожара не сообщается.

Напомним, что из-за ремонта и закрытия станции метро «Парк Победы» СКА планирует провести будущий сезон в Ледовом, а не на «СКА-Арене».

СКА еще не договорился о возвращении в Ледовый, заявили в правительстве Петербурга: «Когда есть договоры, есть и обязательства. Пока есть воля и мысли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА-Арена
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