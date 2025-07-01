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Проворов еще не подписал с «Коламбусом» контракт на 7 лет и 59,5 млн долларов. Переговоры продолжатся сегодня (Аарон Порцлайн)

Иван Проворов еще не подписал контракт с «Коламбусом».

Вчера появилась информация, что 28-летний защитник продлит договор с клубом на 7 лет и 8,5 млн долларов за сезон.

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, переговоры между генеральным менеджером «Коламбуса» Доном Уодделлом и агентом Проворова Марком Гандлером продолжались до позднего вечера и возобновились сегодня.

Отмечается, что стороны достигли принципиального соглашения о сроке и общей сумме контракта.

У Проворова истек срок соглашения с зарплатой 6,75 млн долларов в год. В минувшем сезоне россиянин набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Аарона Порцлайна
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Аарон Порцлайн
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