Проворов еще не подписал с «Коламбусом» контракт на 7 лет и 59,5 млн долларов. Переговоры продолжатся сегодня (Аарон Порцлайн)

Иван Проворов еще не подписал контракт с «Коламбусом».

Вчера появилась информация , что 28-летний защитник продлит договор с клубом на 7 лет и 8,5 млн долларов за сезон.

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, переговоры между генеральным менеджером «Коламбуса » Доном Уодделлом и агентом Проворова Марком Гандлером продолжались до позднего вечера и возобновились сегодня.

Отмечается, что стороны достигли принципиального соглашения о сроке и общей сумме контракта.

У Проворова истек срок соглашения с зарплатой 6,75 млн долларов в год. В минувшем сезоне россиянин набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.