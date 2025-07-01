  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Коламбус» сделал Воронкову квалификационное предложение. У 24-летнего форварда истек срок действия контракта новичка
1

«Коламбус» сделал Воронкову квалификационное предложение. У 24-летнего форварда истек срок действия контракта новичка

«Коламбус» сделал Дмитрию Воронкову квалификационное предложение.

«Блю Джекетс» закрепили права на 24-летнего форварда, у которого истек срок действия 2-летнего контракта новичка. 

1 июля россиянин становится ограниченно свободным агентом. 

В минувшем сезоне Воронков провел за клуб из Огайо 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков при полезности «+17», 55 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:47. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба «Коламбуса»
logoДмитрий Воронков
logoНХЛ
logoКоламбус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Коламбус» предлагал «Айлендерс» Воронкова, 14-й и 20-й пики на драфте за Добсона. Клуб также давал защитнику больше денег, чем «Монреаль»
23вчера, 12:32
Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Шансы привезти его – минимальные, он стал одним из лидеров «Коламбуса». В 2023-м Дмитрий действительно хотел вернуться»
231 мая, 09:16
Воронков забил 23-й гол в сезоне – «Айлендерс». Форвард «Коламбуса» завершил регулярку с 47 очками в 73 матчах
1018 апреля, 02:50Видео
Главные новости
Гавриков не договорился с «Лос-Анджелесом» о новом контракте и выйдет на рынок (Пьер ЛеБрюн)
117 минут назад
Агент Голдобина об интересе к игроку в КХЛ: «Сейчас вроде как все затихло. У него еще год контракта со «Спартаком», мы даже ничего не обсуждаем с клубом»
3сегодня, 05:30
Рябыкин о Кузнецове в НХЛ: «Он будет востребован за океаном – за 1-2 миллиона долларов. Казалось, что в КХЛ у него слишком много эмоций уходит впустую»
6сегодня, 05:15
Костин, Коваленко, Алексеев, Курашев и Георгий Романов выйдут на рынок свободных агентов НХЛ. Клубы не сделали им предложения для закрепления прав
8сегодня, 04:55
Меркулов остался в «Бостоне», подписав двусторонний контракт на год. Он стал лучшим бомбардиром фарма «Брюинс» в регулярке АХЛ – 54 очка в 59 играх
сегодня, 04:22
«Эдмонтон» объявил о новом контракте Бушара на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов. Защитник получал 3,9 млн в год по прошлому соглашению
30сегодня, 03:22
«Флорида» и Экблад продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов. Большая часть выплат – подписными бонусами, в первые 6 сезонов – полный запрет на обмен
7сегодня, 03:10
Пьетранжело покинул «Вегас» по состоянию здоровья: «Интенсивность хоккея мне мешает. Вероятность возвращения к нужным кондициям низка»
11сегодня, 02:05
Патрик Кэйн и «Детройт» продлили контракт на год с зарплатой 3 млн долларов. Есть бонусы за достижения – 4 млн
3сегодня, 01:37
Проворов продлит контракт с «Коламбусом» на 7 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
42вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Дубас о возможном обмене Раста: «Многие команды им интересуются, но цена будет очень высокой. Он отличный и очень важный для «Питтсбурга» игрок»
32 минуты назад
«Питтсбург» сделал Пономареву квалификационное предложение для сохранения прав. Дубас сказал, что клуб будет следить за форвардом «Авангарда»
57 минут назад
«Оттава» продлила Казинса на год и 825 тысяч долларов
1сегодня, 04:34
«Торонто» продлил Лоренца на 3 года, кэпхит – 1,35 млн долларов. У форварда 19 очков и 199 хитов в 80 играх в регулярке в прошлом сезоне
1сегодня, 03:58
«Детройт» продлил Берггрена на год и 1,825 млн долларов. Форвард набрал 12+12 в 75 играх в прошлом сезоне
1сегодня, 03:46
«Монреаль» обменял вратаря Примо в «Каролину» на выбор в 7-м раунде драфта
сегодня, 03:34
«Вашингтон» подписал контракт с Чисхольмом на 2 года. Кэпхит – 1,6 млн долларов
5вчера, 21:59
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Обсудили важность разностороннего развития детей. Спасибо «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю с уверенной победой!»
16вчера, 20:59Фото
Мериляйнен продлил контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,05 млн долларов
4вчера, 20:55
Сибрук стал тренером по развитию игроков «Калгари»
3вчера, 20:29