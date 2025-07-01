«Коламбус» сделал Воронкову квалификационное предложение. У 24-летнего форварда истек срок действия контракта новичка

«Коламбус» сделал Дмитрию Воронкову квалификационное предложение.

«Блю Джекетс» закрепили права на 24-летнего форварда, у которого истек срок действия 2-летнего контракта новичка.

1 июля россиянин становится ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Воронков провел за клуб из Огайо 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков при полезности «+17», 55 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:47.