«Коламбус» сделал Воронкову квалификационное предложение. У 24-летнего форварда истек срок действия контракта новичка
«Коламбус» сделал Дмитрию Воронкову квалификационное предложение.
«Блю Джекетс» закрепили права на 24-летнего форварда, у которого истек срок действия 2-летнего контракта новичка.
1 июля россиянин становится ограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне Воронков провел за клуб из Огайо 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков при полезности «+17», 55 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:47.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба «Коламбуса»
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