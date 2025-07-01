Никитин о ЦСКА: «Прекрасно знал, куда иду – я постоянно ищу этот стресс. Честно работали 4 года в Ярославле и заслужили право сделать выбор»

Игорь Никитин прокомментировал свой переход в ЦСКА.

Тренер покинул пост в «Локомотиве », с которым выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.

«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать.

Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть.

Я прекрасно знал, куда иду, я уже здесь был, находился под этим стрессом. Наоборот, я этот стресс постоянно ищу, мне это нравится.

Для меня это и часть мотивации, которая дает мне движение», – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин .

Специалист ранее уже возглавлял армейский клуб – с 2017 по 2021 год.

Буре о Никитине в ЦСКА: «Он выполнил свою миссию с «Локомотивом», взял Кубок Гагарина. На месте ярославских болельщиков я бы только благодарил его штаб за то, что они сделали»