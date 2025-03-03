Куик с шатаутом в 800-м матче, Уайтт Джонстон с хет-триком и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Джонатан Куик, Уайтт Джонстон и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, засушивший «Бостон» (1:0). Швед отразил все 28 бросков по своим воротам.
Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с хет-триком в матче с «Сент-Луисом» (6:3). Все 3 шайбы 21-летний нападающий забросил в большинстве.
Первая звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, сделавший 63-й шатаут за карьеру в лиге в матче с «Нэшвиллом» (4:0). Эта игра стала для 39-летнего американца 800-й в регулярках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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