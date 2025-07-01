«Питтсбург» сделал Пономареву квалификационное предложение для сохранения прав. Дубас сказал, что клуб будет следить за форвардом «Авангарда»
«Питтсбург» сделал форварду Василию Пономареву квалификационное предложение.
За счет этого шага «Пингвинс» сохранили права на 23-летнего форварда, ранее подписавшего 3-летний контракт с «Авангардом».
«Я знаю, что он подписал контракт в России на несколько лет. Он продолжит свое развитие.
Мы будем пристально следить за ним», – сообщил генменеджер пенсильванцев Кайл Дубас.
В прошлом сезоне Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pens Inside Scoop
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