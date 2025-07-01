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Генменеджер «Флориды» о контракте Экблада: «Столп обороны, один из лучших защитников десятилетия в НХЛ. Рады, что он продолжит карьеру здесь»

Генменеджер «Флориды» Билл Зито оценил новый контракт Аарона Экблада с клубом.

Вчера 29-летний защитник подписал соглашение на 8 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,1 млн долларов.

«Столп нашей обороны, который неизменно выделялся на обоих концах площадки, став одним из лучших защитников в НХЛ за последнее десятилетие.

От обладателя «Колдер Трофи» до двух Кубков Стэнли: лидерские качества Аарона на льду и за его пределами были неотъемлемой частью успеха команды.

Он закрепил свое место в истории «Пантерс», и мы рады, что он продолжит карьеру здесь», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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