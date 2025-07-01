Бобровский о Третьяке: «Живая легенда, на нем основан фундамент вратарского ремесла в стране. Не случайно у нас столько сильных голкиперов»

Сергей Бобровский назвал Владислава Третьяка живой легендой.

– Президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что переписывался с вами по ходу сезона и в плей-офф, поддерживая после каждого матча. Это помогало или отвлекало?

– Владислав Александрович – живая легенда! Именно на нем был основан фундамент вратарского ремесла в стране. С ним связаны традиции и уважение вратарского искусства в России.

И не случайно у нас столько сильных голкиперов в настоящее время и еще много хороших ребят на подходе, – заявил вратарь «Флориды » Сергей Бобровский .

Буре о победе «Флориды»: «Кубок Стэнли оказался в правильных руках. Бобровский – будущий член Зала славы, я бы отдал «Конн Смайт» ему»