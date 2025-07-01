Бобровский о Третьяке: «Живая легенда, на нем основан фундамент вратарского ремесла в стране. Не случайно у нас столько сильных голкиперов»
Сергей Бобровский назвал Владислава Третьяка живой легендой.
– Президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что переписывался с вами по ходу сезона и в плей-офф, поддерживая после каждого матча. Это помогало или отвлекало?
– Владислав Александрович – живая легенда! Именно на нем был основан фундамент вратарского ремесла в стране. С ним связаны традиции и уважение вратарского искусства в России.
И не случайно у нас столько сильных голкиперов в настоящее время и еще много хороших ребят на подходе, – заявил вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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