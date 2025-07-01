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Дубас о возможном обмене Раста: «Многие команды им интересуются, но цена будет очень высокой. Он отличный и очень важный для «Питтсбурга» игрок»

Генменеджер «Питтсбурга» высказался о возможном обмене форварда Брайана Раста.

С 1 июля в контракте 33-летнего игрока не будут действовать ограничения на обмен. У него остается 3 года по контракту с кэпхитом 5,125 миллиона долларов. 

Кроме того, считается, что клуб может обменять 35-летнего защитника Эрика Карлссона (2 года по контракту, кэпхит – 10 млн долларов) и 32-летнего форварда Рикарда Ракелля (3 года, 5 млн). 

«Мы все оценим и сделаем то, что будет лучше всего для клуба. При этом один из этих игроков – Раст – значит для команды особенно много. Он был здесь в течение 15 лет – с момента драфта. Многие команды им интересуются. Но нужно такое предложение, которое сразит нас наповал. 

Он отличный и очень важный для команды игрок. Мы будем открытыми для разных вариантов, но цена будет очень высокой», – сказал генеральный менеджер «Пингвинс». 

Раст был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2010 под общим 80-м номером в 3-м раунде. Он провел за команду 638 игр в регулярках НХЛ и набрал 437 (203+234) очков. В плей-офф у него 79 игр и 35 (21+14) баллов.

В 2016 и 2017 году американец выиграл Кубок Стэнли вместе с «пингвинами». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Tribune-Review
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