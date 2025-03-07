Нечас о Рантанене: «Каролине» стоило узнать до обмена, подпишет ли он новый контракт. Тяжелая ситуация для игроков «Харрикейнс»

Мартин Нечас высказался о ситуации с Микко Рантаненом в «Каролине».

Ранее стало известно , что 28-летний игрок, выменянный у «Колорадо » в январе, пока не готов принять предложение клуба о новом соглашении. Нечас стал частью обмена, перейдя в «Эвеланш».

«Я по-прежнему общаюсь с игроками из «Каролины », для них это тяжелая ситуация.

«Харрикейнс» стоило узнать, подпишет ли Рантанен новый контракт, прежде чем проводить обмен.

Не знаю, останется он или нет, но ходит много слухов. Желаю всем парням из «Каролины» удачи», – сказал Мартин Нечас .

«Даллас» обсуждает с Рантаненом продление контракта – с разрешения «Каролины». Обмен состоится, если «Старс» договорятся с игроком (Фрэнк Серавалли)