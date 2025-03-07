«Даллас» выменяет Рантанена у «Каролины» и может сразу подписать с ним новый контракт (Эллиотт Фридман)
«Все больше слухов о том, что Рантанен будет обменян в «Даллас», – написал инсайдер Sportsnet в социальной сети.
«Говорят, что «Даллас» и «Каролина» уже заключили сделку по Рантанену. Посмотрим, что будет с продлением контракта в следующие несколько часов», – дополнил он информацию некоторое время спустя.
Ранее стало известно, что 28-летний форвард, выменянный «Каролиной» у «Колорадо», пока не готов принять предложение «Харрикейнс» о новом соглашении.
Сообщалось, что клуб из Роли предложил Рантанену контракт со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год.
При этом финский нападающий, который летом может стать неограниченно свободным агентом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом в районе 14 млн долларов.
Отметим, что Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3» в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Каролину».
В составе «Колорадо» у обладателя Кубка Стэнли-2022 было 64 (25+39) балла в 49 играх.
Текущий кэпхит игрока для обмена составляет 4,625 млн долларов – 50% находятся в ведомости «Чикаго».
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