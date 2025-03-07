Зубов о 0:3 с «Металлургом»: «Пять неоправданных удалений сломали игру «Сочи». Это самоубийство»
– Дисциплина. Пять совершенно неоправданных удалений. Единственный момент, где наш игрок сыграл по ситуации, это при выходе «один в ноль» пошел сбивать игрока. Да, буллит, но это единственный момент, который можно оправдать. Остальные удаления сломали нам игру, такому сопернику, как «Магнитка», давать столько шансов в большинстве – это самоубийство.
В третьем периоде попытались обострить, пойти вперед, какие-то моменты создали, но соперник хорошо оборонялся, при этом еще и создавая контратаки. Не хватило нам остроты, пролезть туда на пятак, счет закономерный.
– Три домашних матча в сезоне осталось, есть ли дополнительная мотивация порадовать болельщиков?
– Обязаны. Будем пытаться это до игроков донести. Это очень важно, люди приходят болеть за нас, мы обязаны их радовать и благодарить победами за поддержку, – сказал тренер «Сочи».
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