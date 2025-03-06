Зубов вернулся в расположение «Сочи». Тренер пропустил два матча по семейным обстоятельствам

Сергей Зубов вернулся в «Сочи».

Главный тренер пропустил два матча по семейным обстоятельствам. В его отсутствие командой руководил Александр Титов .

«Сергей Зубов в эти минуты проводит утреннюю раскатку «Сочи », – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Без 54-летнего специалиста команда дважды проиграла – «Локомотиву» (2:4) и «Авангарду» (2:3 ОТ). Сегодня «Сочи» встретится с «Металлургом ».

Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов