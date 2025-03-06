Зубов вернулся в расположение «Сочи». Тренер пропустил два матча по семейным обстоятельствам
Сергей Зубов вернулся в «Сочи».
Главный тренер пропустил два матча по семейным обстоятельствам. В его отсутствие командой руководил Александр Титов.
«Сергей Зубов в эти минуты проводит утреннюю раскатку «Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Без 54-летнего специалиста команда дважды проиграла – «Локомотиву» (2:4) и «Авангарду» (2:3 ОТ). Сегодня «Сочи» встретится с «Металлургом».
Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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