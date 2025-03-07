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  • Разин после 3:0 с «Сочи»: «Вратарей стараюсь ни хвалить, ни ругать: они не хоккеисты, они – вратари, для меня их душа потемки. Боюсь сглазить, поэтому не трогаю»
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Разин после 3:0 с «Сочи»: «Вратарей стараюсь ни хвалить, ни ругать: они не хоккеисты, они – вратари, для меня их душа потемки. Боюсь сглазить, поэтому не трогаю»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Сочи».

Магнитогорский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0. 

– Хорошая дисциплинированная победа, «на ноль» приятно играть. Два периода доминировали, в третьем сыграли по заданию, помогли Сашке «сухарь» отстоять.

Смолин – лучший игрок матча?

– Команда его признала… Я никогда не выделяю одного, хоккей – командная игра. Каждый занимается своим делом. Он в нужный момент подтащил, кто-то в нужный момент забил, кто-то на себя принял. Все ребята – молодцы.

Рендулич забросил бывшему клубу, у него была дополнительная мотивация?

– Это у него надо спросить. Наверное, да.

– У Набокова и Смолина хорошая статистика по сезону. Это приятная головная боль, кого из вратарей выбирать на матч?

– Я уже сто раз говорил, что вратарей стараюсь вообще не трогать. Ни хвалить, ни ругать. Они не хоккеисты, они – вратари, для меня их душа потемки.

У них есть свои тренеры-психологи, с которыми они общаются. Я каждый раз боюсь сглазить, поэтому ни ругаю, ни хвалю. Как есть, так есть, – сказал Андрей Разин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сочи»
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