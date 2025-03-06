«Металлург» выиграл 5 матчей подряд. Команда Разина – 3-я на Востоке

«Металлург» одержал 5-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Сочи» в выездном матче.

Таким образом, «Металлург » набрал 82 очка после 62 игр и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

«Сочи » проиграл 5-й матч подряд. Команда тренера Сергея Зубова идет 11-й на Западе с 45 баллами после 61 матча.