Разин о Рендуличе: «Ощущение, что в СКА он вообще не тренировался. Но игрой с «Барысом» от него я доволен. Надеюсь, он себя найдет»
– Неудобный для нас соперник. Очень много приходилось взламывать оборону в средней зоне. Плохой первый период. Много шайбу возили по периметру в чужой зоне. Фактически не создавали помехи вратарю.
Во втором немножко перестроились. Стали играть агрессивней, поэтому забили. В третьем периоде, в принципе, тоже сыграли дисциплинированно.
– После третьей шайбы показалось, что команда играла по счету. Это так?
– Когда ведем в счете, то конечно, прежде всего задача стоит не потерять шайбу в средней зоне, или в позиционной атаке на синей линии. Но мне показалось, что и после 3:1 мы создавали моменты, поддавливали когда надо.
Единственное, был момент, когда соперник в штангу попал. А так, – строго сыграли.
– Пресс отсутствовал. Почему?
– И Прессу, и Джонсону дали отдохнуть, так как мы летим в Омск, где для нас будет важная игра. Но если вспомнить последнюю игру здесь, то мы из‑за двух позиционных ошибок Пресса пропустили два гола и проиграли. Так что, может, одна из причин, что для него здесь несчастливый лед.
Но он самый результативный хоккеист нашей команды. Не знаю, сколько он набрал в прошлом сезоне. Может, он чуть меньше забивает, но с его проникающими передачами нет проблем. Да, иногда он может рискнуть и это может иногда привести к поражению. Но бить его по рукам и заставлять бросать шайбу по стеклу я не буду.
– Насколько Рендулич влился в состав?
– Сложный вопрос. В этом сезоне многое не получалось у Акользина в нашей команде. Последовало предложение от СКА поменяться игроками. Я знал Рендулича давно, со времен «Витязя» и «Сочи». Но сейчас ощущение, что в СКА он вообще не тренировался. Никак не может поймать ритм игры.
Но игрой с «Барысом» от него я доволен. Надеюсь, он себя найдет. И наш коллектив хочет, чтобы он влился.
За Акользина же я только рад, мы поблагодарили друг друга. Жалко с ним было расставаться, но у нас он застопорился на месте. Потому решили рискнуть и сделать обмен, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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