Разин о Рендуличе: «Ощущение, что в СКА он вообще не тренировался. Но игрой с «Барысом» от него я доволен. Надеюсь, он себя найдет»

Андрей Разин подвел итоги матча c «Барысом» (3:1).

– Неудобный для нас соперник. Очень много приходилось взламывать оборону в средней зоне. Плохой первый период. Много шайбу возили по периметру в чужой зоне. Фактически не создавали помехи вратарю.

Во втором немножко перестроились. Стали играть агрессивней, поэтому забили. В третьем периоде, в принципе, тоже сыграли дисциплинированно.

– После третьей шайбы показалось, что команда играла по счету. Это так?

– Когда ведем в счете, то конечно, прежде всего задача стоит не потерять шайбу в средней зоне, или в позиционной атаке на синей линии. Но мне показалось, что и после 3:1 мы создавали моменты, поддавливали когда надо.

Единственное, был момент, когда соперник в штангу попал. А так, – строго сыграли.

– Пресс отсутствовал. Почему?

– И Прессу, и Джонсону дали отдохнуть, так как мы летим в Омск, где для нас будет важная игра. Но если вспомнить последнюю игру здесь, то мы из‑за двух позиционных ошибок Пресса пропустили два гола и проиграли. Так что, может, одна из причин, что для него здесь несчастливый лед.

Но он самый результативный хоккеист нашей команды. Не знаю, сколько он набрал в прошлом сезоне. Может, он чуть меньше забивает, но с его проникающими передачами нет проблем. Да, иногда он может рискнуть и это может иногда привести к поражению. Но бить его по рукам и заставлять бросать шайбу по стеклу я не буду.

– Насколько Рендулич влился в состав?

– Сложный вопрос. В этом сезоне многое не получалось у Акользина в нашей команде. Последовало предложение от СКА поменяться игроками. Я знал Рендулича давно, со времен «Витязя» и «Сочи». Но сейчас ощущение, что в СКА он вообще не тренировался. Никак не может поймать ритм игры.

Но игрой с «Барысом » от него я доволен. Надеюсь, он себя найдет. И наш коллектив хочет, чтобы он влился.

За Акользина же я только рад, мы поблагодарили друг друга. Жалко с ним было расставаться, но у нас он застопорился на месте. Потому решили рискнуть и сделать обмен, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин.