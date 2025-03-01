Разин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая игра. Движение, моменты, тактика – все на уровне плей-офф. Наконец-то зашли в топ-4 конференции. Надеюсь, на этом не остановимся»

Разин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая игра. Движение, моменты, тактика – все на уровне плей-офф. Наконец-то зашли в топ-4 конференции. Надеюсь, на этом не остановимся»
Андрей Разин подвел итоги матча против «Автомобилиста» (3:1).
«Металлург» занимает 4-е место в таблице Востока.
«Хорошая игра, мне она понравилось. Хороший темп, мало остановок. Движение, моменты, тактика – все на уровне плей-офф.
Рад, что победили хорошего соперника. Наконец-то мы зашли в топ-4 конференции. Надеюсь, на этом не остановимся.
Скамейка сейчас живет хорошо. Взять пример Рендулича: он забил гол, все за него радовались. В команде хорошая атмосфера. Это очень радует.
Отсутствие Егора Яковлева – это не ротация. Так сложились обстоятельства, я решил, что Егор отдохнет», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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