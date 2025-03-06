Епанчинцев про 1:4: «Барыс» победил заслуженно. У «Сибири» не было недооценки соперника, больше половины команды у нас не пришли на игру, наверное»
Новосибирский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Если прежде всего брать по статистике и по игре – соперник выиграл по делу. С нашей стороны, наверное, больше половины команды не пришли на игру.
Осталось всего 8 игр, очень важные матчи, и с такой самоотдачей, я думаю, нельзя выходить. Сняли вратаря в концовке – два гола пропустили в пустые ворота. Еще раз повторю, соперник заслуженно победил.
– Возможно, есть вопросы о недооценке соперника? Или это элемент волнения?
– Волнение психологически сидит в голове, конечно. О недооценке – не думаю. Взрослые ребята, все понимают важность каждого матча на данный момент. Здесь, скорее всего, все от головы идет.
Где-то наоборот немного успокоиться надо было и играть в тот хоккей, в который они умеют, и который показывали на протяжении сезона. Они умеют намного лучше.
– Сегодня «Сибирь» хорошо атаковала, но вратарь «Барыса» Шестаков, который сыграл свой первый полноценный матч в КХЛ, надежно держал оборону. На сколько сложно было вскрыть ворота соперника?
– Если взять суть игры, соперник в средней зоне больше забирал шайбу, от обороны действовал и ждал контратаки. Мы предупреждали ребят, делали на этом акцент.
Глубина атаки должна быть, соперник нас за это наказал, за те ошибки, которые мы допустили в средней зоне. За первую шайбу не говорю, там было большинство. Но моменты они создавали после неправильных решений наших игроков в средней зоне, – сказал Вадим Епанчинцев.
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