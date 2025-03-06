  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев про 1:4: «Барыс» победил заслуженно. У «Сибири» не было недооценки соперника, больше половины команды у нас не пришли на игру, наверное»
19

Епанчинцев про 1:4: «Барыс» победил заслуженно. У «Сибири» не было недооценки соперника, больше половины команды у нас не пришли на игру, наверное»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Барысом».

Новосибирский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Если прежде всего брать по статистике и по игре – соперник выиграл по делу. С нашей стороны, наверное, больше половины команды не пришли на игру.

Осталось всего 8 игр, очень важные матчи, и с такой самоотдачей, я думаю, нельзя выходить. Сняли вратаря в концовке – два гола пропустили в пустые ворота. Еще раз повторю, соперник заслуженно победил.

– Возможно, есть вопросы о недооценке соперника? Или это элемент волнения?

– Волнение психологически сидит в голове, конечно. О недооценке – не думаю. Взрослые ребята, все понимают важность каждого матча на данный момент. Здесь, скорее всего, все от головы идет.

Где-то наоборот немного успокоиться надо было и играть в тот хоккей, в который они умеют, и который показывали на протяжении сезона. Они умеют намного лучше.

– Сегодня «Сибирь» хорошо атаковала, но вратарь «Барыса» Шестаков, который сыграл свой первый полноценный матч в КХЛ, надежно держал оборону. На сколько сложно было вскрыть ворота соперника?

– Если взять суть игры, соперник в средней зоне больше забирал шайбу, от обороны действовал и ждал контратаки. Мы предупреждали ребят, делали на этом акцент.

Глубина атаки должна быть, соперник нас за это наказал, за те ошибки, которые мы допустили в средней зоне. За первую шайбу не говорю, там было большинство. Но моменты они создавали после неправильных решений наших игроков в средней зоне, – сказал Вадим Епанчинцев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барыса»
logoСибирь
logoБарыс
logoАртем Шестаков
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoВадим Епанчинцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь»
2516 марта, 18:45
«Барыс» одержал 500-ю победу в КХЛ. «Сибирь» проиграла 3 из 5 матчей в сезоне казахстанскому клубу
56 марта, 17:04
КХЛ. СКА проиграл минскому «Динамо», «Спартак» – «Авангарду», «Салават» победил «Адмирал», «Сибирь» уступила «Ак Барсу»
5242 марта, 16:42
Главные новости
КХЛ. Минское «Динамо» примет «Куньлунь»
211 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
445 минут назад
«Торонто» обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена. Митч отказался, но переговоры с «Лифс» о продлении на паузе (The Athletic)
3сегодня, 07:40
Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»
22сегодня, 07:10Фото
Ничушкин с 3+1, Стэмкос с 1-м хет-триком за «Нэшвилл» и Брэди Ткачак с дублем в 500-м матче – звезды дня в НХЛ
7сегодня, 06:55
Рантанен вел переговоры о новом контракте с «Эдмонтоном» – предложение было более выгодным, чем у «Далласа». От сделки с «Ойлерс» отказалась «Каролина» (Райан Ришо)
25сегодня, 06:40
Ничушкин набрал 3+1 в матче с «Торонто», став 1-й звездой. У форварда «Колорадо» 15+8 в 26 играх
35сегодня, 05:54Видео
НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Оттаве» в овертайме, «Колорадо» забросил 7 шайб «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Даллас»
321сегодня, 05:45
Маршанд и «Бостон» достигли договоренности о 3-летнем сроке контракта, но сильно разошлись по зарплате. После личной встречи с руководством Брэд запросил обмен во «Флориду» (Эллиотт Фридман)
12сегодня, 05:30
Маккиннон – 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» со 100+ очками в 3 сезонах подряд. Рекордная серия у Штястны (6)
11сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Крикунов: «К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдет. У нас почти в каждой команде есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном»
125 минут назад
«Никишин уже давно готов к НХЛ. Скоро мы увидим его там, он уже перерос КХЛ». Крикунов о защитнике СКА
4сегодня, 07:22
Георгиев пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Айлендерс». У него 15 поражений в 20 играх за «Сан-Хосе» при 87,6% сэйвов
2сегодня, 06:25
Коваленко забил в матче с «Айлендерс», подставив клюшку под бросок Мухамадуллина. У форварда «Сан-Хосе» 6+11 в 47 играх в сезоне
4сегодня, 06:05Видео
Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в последних 5 играх
1сегодня, 05:55
Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL. У него 16 баллов в 16 играх в сезоне при 50 минутах штрафа
1сегодня, 05:40
Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке) – 3-й результат в истории «Оттавы». У Хитли были серии из 22 и 16 матчей
сегодня, 04:55
Вратарь «Калгари» Вульф сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в матче с «Монреалем». У претендента на приз лучшему новичку 22 победы в 38 играх при 91,5% сэйвов
4сегодня, 03:45
Ванечек – 3-й вратарь в истории «Флориды» с шатаутом в первом матче за клуб. Он отразил 21 бросок в игре с «Баффало»
4сегодня, 03:35
Куликов сделал пас на победный гол в матче с «Баффало». У защитника «Флориды» 3+9 в 64 играх
сегодня, 01:52