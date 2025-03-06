Ларионов о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Он по-прежнему штампует голы в пустые ворота, они тоже считаются. Александру везет, что у него мало травм, в такой длинной карьере одна-две – фантастика»
Игорь Ларионов впечатлен отсутствием травм у Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне Овечкин пропустил 16 игр из-за перелома левой малоберцовой кости.
«За него переживать не надо. Он по-прежнему штампует голы в пустые ворота, они тоже считаются. Это игра, и травмы – это такие вещи, которые происходят постоянно. Если он идет к такой цели, то он ее добьется.
Здорово, что в таком возрасте он готов побить рекорд. Ему очень везет, что у него мало травм. В такой длинной карьере одна-две травмы – это фантастика», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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