Михайлов о гонке Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд в этом сезоне, учитывая его бомбардирские качества и форму, которую он набрал»

Борис Михайлов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).

«Учитывая его бомбардирские качества и форму, которую он набрал, не приходится сомневаться в том, что рекорд он побьет.

Он хочет побить этот рекорд в этом сезоне, впереди еще много матчей, и я уверен, что он это сделает. А дальше уже будет другая жизнь, он продолжит играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб