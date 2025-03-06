Михайлов о гонке Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд в этом сезоне, учитывая его бомбардирские качества и форму, которую он набрал»
Борис Михайлов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Учитывая его бомбардирские качества и форму, которую он набрал, не приходится сомневаться в том, что рекорд он побьет.
Он хочет побить этот рекорд в этом сезоне, впереди еще много матчей, и я уверен, что он это сделает. А дальше уже будет другая жизнь, он продолжит играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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