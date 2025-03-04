Грицюк об Овечкине: «Летом увидел его, прям кабанчик! Я Сашей по-доброму восхищаюсь. Безупречный игрок!»

Арсений Грицюк считает Александра Овечкина безупречным игроком.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы следите за тем, как Александр Овечкин штурмует рекорд Уэйна Гретцки?

– Я не скажу, что прям глубоко вовлечен в эту гонку. Но когда просыпаешься утром и видишь, что Саша до сих пор забивает голы, причем вколачивает по две-три шайбы… Сразу мысль: «Ну ничего себе!»

Я летом увидел Овечкина. Он такой прям кабанчик! Бросает по воротам, все шайбы туда летят.

На самом деле, я Сашей по-доброму восхищаюсь. С таким талантом у него огромная работоспособность. Безупречный игрок! Я бы его тоже задрафтовал под первым номером, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.