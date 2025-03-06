Кузнецов о наркотиках: «В этом сезоне меня проверяли 3-4 раза, в любой момент могут. Что было, то было, я фокусируюсь на будущем»

Евгений Кузнецов рассказал, как часто сдает допинг-тесты в СКА.

В 2019 году в период выступлений за «Вашингтон» и сборную России нападающий был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения в его пробе следов кокаина.

В интернете появлялось видео, на котором Кузнецов был запечатлен рядом с порошком белого цвета. Форвард тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.

– 5 лет назад вы были дисквалифицированы за употребление наркотиков во время чемпионата мира, и с тех пор за вами тянется этот шлейф. В КХЛ часто сдаете допинг?

– Да, уже приезжали в этом году и проверяли. В любой момент могут приехать. В этом сезоне раза три-четыре приезжали. Что было, то было. Ничего уже не изменить. Я фокусируюсь на будущем, – сказал форвард СКА .

Кузнецов о критике: «Я любой негатив разверну в позитив – люди иногда пишут не думая. Самое нелепое – кто-то проголосовал, что я самый переоцененный игрок лиги»