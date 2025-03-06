Кузнецов о критике: «Я любой негатив разверну в позитив – люди иногда пишут не думая. Самое нелепое – кто-то проголосовал, что я самый переоцененный игрок лиги»

Евгений Кузнецов рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

– Что самое нелепое читали про себя за последние полгода?

– Я ничего не читаю, отошел от этого. Родители читают. К сожалению. Бывает, что-то спрашивают. Приходится оправдываться, объяснять, хоть они и знают, что все на самом деле нормально.

Люди иногда пишут некоторые вещи не думая. Но это спорт. Мы должны быть к этому готовы.

– Что самое безумное вы слышали?

– Самое нелепое – мне сказали, что кто-то проголосовал, что я самый переоцененный игрок лиги.

– Вы ощущаете огромный негатив в свою сторону?

– Вы, наверное, плохо меня знаете, раз спрашиваете такое. Я любой негатив разверну в позитив. И любую ситуацию разверну в позитивную.

Иногда и плохие слова нужны, и кто-то должен поругать за дело. К мнению каких-то людей ты прислушиваешься, чье-то пропускаешь мимо ушей.

Ты должен слышать людей, которым доверяешь, их мнение важно, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов .

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