Кожевников о Кузнецове: «Не могу сказать, что его отсутствие сильно скажется на СКА в плей-офф»
Ранее стало известно, что Евгений Кузнецов был внесен в список травмированных.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний нападающий, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.
– Не могу сказать, что отсутствие Кузнецова в плей-офф сильно скажется на СКА. Это будет, конечно, проблема для клуба. Такой мастер всегда пригодится.
– Получится ли у Романа Ротенберга выиграть Кубок Гагарина без главной звезды лиги?
– Все может быть. Какие соперники будут. Думаю, они надеются. Надо посмотреть на первый раунд.
СКА, конечно, претендент на Кубок Гагарина, да все претенденты, кроме ветеранских. Серию из семи матчей возрастным командам сложно выдержать, а СКА – команда молодая. Они семь игр через день могут выдержать.
Опыт опытом, но нагрузка большая. Молодая кровь – одна из составляющих побед, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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