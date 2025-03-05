Кожевников о Кузнецове: «Не могу сказать, что его отсутствие сильно скажется на СКА в плей-офф»

Александр Кожевников не считает, что отсутствие Кузнецова сильно скажется на СКА.

Ранее стало известно, что Евгений Кузнецов был внесен в список травмированных.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний нападающий, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.

– Не могу сказать, что отсутствие Кузнецова в плей-офф сильно скажется на СКА. Это будет, конечно, проблема для клуба. Такой мастер всегда пригодится.

– Получится ли у Романа Ротенберга выиграть Кубок Гагарина без главной звезды лиги?

– Все может быть. Какие соперники будут. Думаю, они надеются. Надо посмотреть на первый раунд.

СКА, конечно, претендент на Кубок Гагарина , да все претенденты, кроме ветеранских. Серию из семи матчей возрастным командам сложно выдержать, а СКА – команда молодая. Они семь игр через день могут выдержать.

Опыт опытом, но нагрузка большая. Молодая кровь – одна из составляющих побед, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .