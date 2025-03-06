«Салават» о залоге клубного имущества: «Обычная кредитная практика, ничего особенного. В клубе все стабильно, команда готовится к плей-офф»
«Салават Юлаев» объяснил ситуацию с залогом клубного имущества.
Ранее стало известно, что уфимский клуб заложил командные автобусы, автомобили, ледозаливочную машину, медиакуб и другую технику.
«Залог имущества при займе – это обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет.
В данном случае используются кредитные средства Регионального фонда Республики Башкортостан, а имущество идет как залоговое обеспечение этого кредита.
Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе все стабильно», – сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу «Салавата Юлаева».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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