В «Салавате» снова задержки по зарплате. Подобное было в августе и декабре 2024-го (Алексей Шевченко)
В «Салавате» вновь задерживают перечисление зарплаты игрокам.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Позднее информацию подтвердил его коллега Михаил Зислис, уточнив, что речь идет о «паре дней».
Отметим, что подобная ситуация уже наблюдалась в августе и декабре 2024 года. Тогда хоккеисты вскоре получили денежные средства.
Вчера «Салават Юлаев» всухую проиграл «Ладе» в матче Фонбет чемпионата КХЛ (0:3). Команда идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 75 очков за 56 игр.
Лучший снайпер КХЛ удалился до конца матча. Получил больше штрафных минут, чем за весь сезон
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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