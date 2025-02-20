В «Салавате» снова задержки по зарплате. Подобное было в августе и декабре 2024-го (Алексей Шевченко)

В «Салавате» вновь задерживают перечисление зарплаты игрокам.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Позднее информацию подтвердил его коллега Михаил Зислис, уточнив , что речь идет о «паре дней».

Отметим, что подобная ситуация уже наблюдалась в августе и декабре 2024 года. Тогда хоккеисты вскоре получили денежные средства.

Вчера «Салават Юлаев » всухую проиграл «Ладе » в матче Фонбет чемпионата КХЛ (0:3). Команда идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 75 очков за 56 игр.

Лучший снайпер КХЛ удалился до конца матча. Получил больше штрафных минут, чем за весь сезон