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  • Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от хозяев»
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Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от хозяев»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о финансовом положении «Салавата Юлаева».

В декабре 2024-го появлялась информация о задержке зарплат в команде. Подобная проблема возникала и в августе того же года.

– Как вы думаете, есть ли у «Салавата» шансы сохранить Ливо и других лидеров-легионеров в своем составе в следующем сезоне?

– Совершенно банальный ответ на этот вопрос. Деньги есть – сохранят, денег нет – не сохранят.

– Учитывая последние финансовые проблемы «Салавата», как-то волнительно за них.

– Вот в чем дело. Вроде как все говорят про их проблемы, но эти иностранные хоккеисты-то, которые у них играют, совсем недешевые. Я себе так представляю: если у тебя нет денег, ты не берешь дорогих игроков.

А у «Салавата» эти игроки совсем не дешевые – Ливо, Хмелевски, Ремпал. Там серьезные цифры. Поэтому тут сложно что-то комментировать.

А потом, понимаете, эта финансовая история – она же может поменяться в течение 10 минут. Все же зависит от того, какие там мысли у хозяев. «Салават» может превратиться как в суперклуб, так и в команду с минимальным объемом заработной платы.

Эта история подходит для любой команды КХЛ. Просто кто-то более стабильный, кто-то менее стабильный. Мы не знаем, что у них там будет с бюджетом на следующий год, – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Ливо сыграет с «Металлургом» и на Матче звезд, гендиректор «Салавата» подтвердил

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЛеонид Вайсфельд
logoСалават Юлаев
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logoДжош Ливо
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