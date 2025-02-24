Ливо о продлении контракта с «Салаватом»: «Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает? Руководство клуба пошло на мои условия, в приоритете было 2-летнее соглашение»

Джош Ливо рассказал, почему решил остаться в «Салавате».

Ранее игрок сообщил , что продлил контракт с клубом на 2 года.

– Почему решили остаться?

– Меня все здесь устраивает: команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия, поскольку в приоритете у меня был двухлетний контракт.

– Известно, что к вам был большой интерес со стороны других клубов: «Авангарда», «Металлурга», «Трактора».

– В Уфе сейчас я провожу лучший сезон в карьере. Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает?

– Однако не секрет, что в «Салавате» периодически возникают задержки по зарплате. Это вам вряд ли нравится.

– Клуб свои обещания все равно выполняет и деньги приходят на счет. Я не сильно переживаю. Хотя задержки неудобны из-за обязательств перед семьями. Это не самый лучший момент.

Надеюсь, что в будущем такие проблемы уйдут. Пока приходится иметь дело с тем, что есть. На нашей игре это не сказывается. На площадке надо работать на команду. Тебя ничто ничто не должно выбивать из нормального состояния.

– Когда задержка с перечислением денег в нынешнем сезоне случилась в первый раз, то вы ставили ультиматум руководству?

– У нас был разговор с главным тренером Виктором Козловым , он рассказал, как обстоит ситуация, и пообещал, что все будет нормально.

Мне не хочется подводить такого замечательного человека. Он одна из важных причин, почему у меня так здорово получается играть в «Салавате», – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Джош Ливо .