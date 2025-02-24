Ливо о продлении контракта с «Салаватом»: «Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает? Руководство клуба пошло на мои условия, в приоритете было 2-летнее соглашение»
Ранее игрок сообщил, что продлил контракт с клубом на 2 года.
– Почему решили остаться?
– Меня все здесь устраивает: команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия, поскольку в приоритете у меня был двухлетний контракт.
– Известно, что к вам был большой интерес со стороны других клубов: «Авангарда», «Металлурга», «Трактора».
– В Уфе сейчас я провожу лучший сезон в карьере. Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает?
– Однако не секрет, что в «Салавате» периодически возникают задержки по зарплате. Это вам вряд ли нравится.
– Клуб свои обещания все равно выполняет и деньги приходят на счет. Я не сильно переживаю. Хотя задержки неудобны из-за обязательств перед семьями. Это не самый лучший момент.
Надеюсь, что в будущем такие проблемы уйдут. Пока приходится иметь дело с тем, что есть. На нашей игре это не сказывается. На площадке надо работать на команду. Тебя ничто ничто не должно выбивать из нормального состояния.
– Когда задержка с перечислением денег в нынешнем сезоне случилась в первый раз, то вы ставили ультиматум руководству?
– У нас был разговор с главным тренером Виктором Козловым, он рассказал, как обстоит ситуация, и пообещал, что все будет нормально.
Мне не хочется подводить такого замечательного человека. Он одна из важных причин, почему у меня так здорово получается играть в «Салавате», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий