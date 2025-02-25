Зарплата Ливо по новому контракту с «Салаватом» – 110 млн рублей за сезон. Он получит еще 30 млн в случае попадания в топ-3 бомбардиров (Михаил Зислис)
Зарплата Джоша Ливо в «Салавате» составит 110 млн рублей в год плюс бонусы.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее «Салават» официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо на 2 года.
«По моим данным, зарплата Ливо составит 110 миллионов рублей за сезон и еще 30 миллионов в качестве бонуса ему может достаться в случае попадания в тройку самых результативных игроков по итогам регулярного чемпионата. Совершенно адекватные условия, учитывая нынешние реалии рынка», – написал Зислис.
В нынешнем сезоне игрок набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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