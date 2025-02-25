Зарплата Ливо по новому контракту с «Салаватом» – 110 млн рублей за сезон. Он получит еще 30 млн в случае попадания в топ-3 бомбардиров (Михаил Зислис)

Зарплата Джоша Ливо в «Салавате» составит 110 млн рублей в год плюс бонусы.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Ранее «Салават » официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо на 2 года.

«По моим данным, зарплата Ливо составит 110 миллионов рублей за сезон и еще 30 миллионов в качестве бонуса ему может достаться в случае попадания в тройку самых результативных игроков по итогам регулярного чемпионата. Совершенно адекватные условия, учитывая нынешние реалии рынка», – написал Зислис.

В нынешнем сезоне игрок набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.