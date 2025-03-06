«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», забив победный гол на 59:59. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф – 4 очка

«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Победную шайбу за секунду до конца основного времени матча забросил Никита Хоружев .

«Нефтехимик » прервал серию из трех поражений. Команда занимает девятое место на Востоке, набрав 57 очков за 62 игры. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф составляет 4 очка.

В активе «Адмирала » 65 очков после 62 матчей, команда идет на седьмой позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома с московским «Динамо» 11 марта, «Адмирал» в тот же день примет «Амур».