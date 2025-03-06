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  • «Нефтехимик» обыграл «Адмирал», забив победный гол на 59:59. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф – 4 очка
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«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», забив победный гол на 59:59. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф – 4 очка

«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Победную шайбу за секунду до конца основного времени матча забросил Никита Хоружев.

«Нефтехимик» прервал серию из трех поражений. Команда занимает девятое место на Востоке, набрав 57 очков за 62 игры. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф составляет 4 очка.

В активе «Адмирала» 65 очков после 62 матчей, команда идет на седьмой позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома с московским «Динамо» 11 марта, «Адмирал» в тот же день примет «Амур».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoНикита Хоружев
logoАдмирал
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